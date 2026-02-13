Così si estende l’illuminazione in frazione Sant’Antonino di Salmour: i benefici del nuovo pannello fotovoltaico

Il Comune di Salmour ha installato un nuovo palo con pannello fotovoltaico in via Siccardi, nella frazione di Sant'Antonino.
“L'obiettivo è quello di avviare una sperimentazione per illuminare i tratti di strada comunale di fronte alle case sparse – ha ammesso il sindaco Roberto Salvatore -. Se l'impianto garantirà il servizio di illuminazione per l'intera notte, anche nei periodi invernali, l'amministrazione comunale valuterà la possibilità di estendere l'installazione, su richiesta dei cittadini interessati”.