Attualità | 13 febbraio 2026, 15:38

Così si estende l’illuminazione in frazione Sant’Antonino di Salmour: i benefici del nuovo pannello fotovoltaico

In via Siccardi la nuova installazione in via sperimentale permetterà di valutarne l’ipotesi anche in altre zone del paese

Il Comune di Salmour ha installato un nuovo palo con pannello fotovoltaico in via Siccardi, nella frazione di Sant'Antonino.

L'obiettivo è quello di avviare una sperimentazione per illuminare i tratti di strada comunale di fronte alle case sparse – ha ammesso il sindaco Roberto Salvatore -. Se l'impianto garantirà il servizio di illuminazione per l'intera notte, anche nei periodi invernali, l'amministrazione comunale valuterà la possibilità di estendere l'installazione, su richiesta dei cittadini interessati”.

Cristiano Sabre

