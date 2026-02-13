A Limone Piemonte, domenica, l'ultimo saluto a Erik Pettavino

Dopo la dichiarazione di morte e l'espianto degli organi del giovane Erik Pettavino, militare del SAGF in servizio a Madesimo travolto da una valanga durante un'esercitazione, è stata stabilita la data e, soprattutto, il luogo del funerale.

Le prime voci parlavano infatti della città di Sondrio come luogo deputato a dare l'ultimo saluto al trentenne cuneese, lì dove prestava servizio e dove, purtroppo, è rimasto vittima di un tragico incidente in montagna.

Invece è di oggi la notizia che il funerale sarà nella sua Limone Piemonte, dove Erik è cresciuto e dove vive la sua famiglia. Verrà celebrato domenica 15 febbraio alle 16, nella chiesa del paese.

Dalle ore 17 di domani, sabato 14 febbraio, nella sala consiliare di Limone, verrà allestita la camera ardente.

Saranno tanti i colleghi presenti. Presenzierà al funerale il generale Virgilio Pomponi, comandante interregionale dell'Italia nord occidentale, in rappresentanza dei massimi vertici del Corpo.

Erano circolate voci anche sulla possibile presenza di qualche ministro, come segno di vicinanza dello Stato ad un giovane deceduto in attività di servizio, mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio della collettività, ma al momento manca la conferma, come fanno sapere dal Comando delle Fiamme Gialle di Cuneo.

Tanti colleghi e, soprattutto, ci sarà tutto il paese. Perché è grande il dolore della comunità per questo tragico fatto di cronaca.

Lo testimoniano le parole del sindaco Massimo Riberi. “La tragica notizia della morte di Erik ha gettato Limone Piemonte in un dolore profondo. In queste ore, tutta la comunità si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia, condividendo la sofferenza e il cordoglio per una perdita che lascia un vuoto profondo”.

“Un pensiero speciale va ai suoi cari, continua Riberi. la mamma Laura, il papà Piero, la sorella Anna e i nonni Guido e Rita, che stanno vivendo un dolore immenso. La comunità di Limone Piemonte si unisce a loro con affetto”.

Grande il dolore anche dei colleghi del Sagf di Madesimo. Saranno loro, probabilmente, a trasportare il feretro. E ci saranno, probabilmente, anche i colleghi di Cuneo. Uno di loro, nei giorni successivi al grave incidente, quando erano iniziate a circolare in modo prematuro notizie sulla morte di Erik, aveva espresso una riflessione su un lavoro che aveva definito bello, ma non esente da rischi spesso incalcolabili. E sulla paura, compagna di tanti interventi. "E' come se ogni volta si riavvolgesse il nastro. Ti fai le stesse domande. E poi vai avanti".

Nel frattempo, in segno di vicinanza alla famiglia e di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità, il Comune di Limone Piemonte, la Scuola Sci Limone e le Sciovie del Maneggio hanno deciso di annullare tutti gli eventi legati alle festività di Carnevale: i due appuntamenti della rassegna “Limone for Family” – il Carnevale dei Piccoli di sabato 14 febbraio in piazza del Municipio e la Carnival Cup di lunedì 16 febbraio al Maneggio – e il Carnevale storico in programma martedì 17 febbraio nelle vie del centro.

Nessuna sfilata di carnevale, dunque, ma un modo per ricordare Erik come più avrebbe voluto.

Tra le cime e la neve. A Limone 1400 è in programma una “pellata” seguita da una fiaccolata in sua memoria. Il ritrovo è fissato alle 18. I partecipanti saliranno dai tornanti del Tenda e, alle 20, scenderanno dalla Morel con le fiaccole accese, in un momento condiviso di ricordo e amicizia.

Un appuntamento semplice e intenso, pensato per ritrovarsi e onorare Erik.