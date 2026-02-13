Confartigianato: a Savigliano raccolti 1.967 euro per la Comunità Papa Giovanni XXIII [VIDEO]

Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico e concreto. Le categorie degli acconciatori, estetisti e tatuatori dell’area benessere di Confartigianato Cuneo – zona di Savigliano, hanno promosso nel periodo natalizio l’iniziativa solidale “Il cuore del benessere”, riuscendo a raccogliere 1.967 euro destinati alla Casa Famiglia “Casa Madre dell’Amore” della Comunità Papa Giovanni XXIII, realtà attiva in frazione Sanità di Savigliano.

Durante le festività, nei saloni aderenti è stata esposta una cassetta per la raccolta fondi nella quale sono stati inseriti 50 centesimi per ogni prestazione professionale realizzata. Un contributo legato al lavoro quotidiano che, grazie alla partecipazione convinta degli operatori e alla sensibilità dimostrata dai clienti, ha permesso di raggiungere un risultato significativo.

La consegna ufficiale della somma raccolta è avvenuta tramite Confartigianato Cuneo Donarti E.T.S., l'associazione no-profit promossa da Confartigianato Cuneo per sostenere iniziative sociali, giovedì 12 febbraio alle ore 19.30, negli uffici zonali, in occasione del Consiglio di zona di Confartigianato Savigliano.

«Con questa iniziativa abbiamo voluto dimostrare che anche un piccolo gesto, ripetuto ogni giorno, può generare un grande risultato – dichiarano Fabrizio Bonavia e Maria Teresa Rosso rispettivamente rappresentanti delle categorie Acconciatori ed Estetisti –. Il nostro settore è fatto di relazioni, ascolto e vicinanza alle persone: ci è sembrato naturale trasformare il lavoro quotidiano in un’occasione concreta di solidarietà. Ringraziamo tutti i colleghi che hanno aderito con entusiasmo e i clienti che, scegliendo i nostri servizi, hanno contribuito indirettamente a sostenere un progetto importante per il territorio».

Soddisfazione anche da parte di Elisa Reviglio presidente della zona di Savigliano di Confartigianato: «“Il cuore del benessere” rappresenta pienamente lo spirito della nostra Associazione: imprese radicate nel territorio, capaci di fare rete e di farsi carico dei bisogni della comunità. Il risultato raggiunto è motivo di orgoglio non solo per l’area Benessere, ma per tutta Confartigianato Savigliano. In un periodo complesso come quello attuale, iniziative come questa testimoniano quanto il mondo dell’artigianato sappia essere non solo motore economico, ma anche presidio sociale».

«L’iniziativa – conclude Daniela Minetti, presidente di Donarti di Confartigianato Cuneo - conferma ancora una volta l’attenzione delle imprese verso il territorio e le realtà che vi operano, rafforzando il legame tra attività economica e responsabilità sociale. Un esempio concreto di come professionalità, collaborazione e spirito di comunità possano tradursi in un aiuto tangibile per chi ne ha bisogno. A tal proposito, sottolineando che Donarti è una realtà accreditata a ricevere il 5 per mille, vorrei lanciare un appello ad imprenditori e cittadini affinché in sede di Dichiarazione dei redditi, non dimentichino di devolvere il loro contributo, peraltro gratuito, proprio all’operato di Donarti».

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti attività:

Acconciatori

· Hic Mos di Fabrizio Bonaivia

· La Barberia di Luca Lenta

· Elisa Acconciature

· Parisi Acconciature di Ilaria Parisi

· Matiuu Barber Shop

· Parrucchiere Paoli

· Bmb di Marco Bertone

· Capelli Ribelli di Martina Steri

· Acconciature Barbara

· Love is in the air di Serena Bergese

Estetisti

· Estetica Rosso

· L’estetica di Shkreli Angjela

· Le Fate estetica avanzata e benessere di Irene Fortunato

· Estetica Semplicemente Bella di Ghigo Francesca

· Bellessere Brigi centro estetico

Tatuatori

Sottopelle Tattoo & Piercing