Alba in lutto per Maria Franca Fissolo: la Famija Albèisa rinvia il Carnevale 2026

La città di Alba e tutto il territorio piangono la scomparsa della signora Maria Franca Fissolo in Ferrero, indimenticabile figura benemerita e moglie del compianto Cavaliere del Lavoro Michele Ferrero.
I funerali si terranno sabato 14 febbraio, data in cui erano previste alcune delle principali manifestazioni del Carnevale albese 2026, organizzato dalla Famija Albèisa.
La decisione ufficiale della Famija Albèisa
Con un comunicato ufficiale, la Famija Albèisa ha annunciato la sospensione della manifestazione in programma sabato 14 febbraio, per consentire alla città di osservare un adeguato lutto cittadino in questo momento di profondo cordoglio.
In particolare, vengono rinviati:
- la giornata del Carnevale albese 2026 prevista per il 14 febbraio;
- la Sfilata delle maschere piemontesi;
- il tradizionale “Ballo dei bambini” in programma al Palazzetto Mostre e Congressi.
«Nell’esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Ferrero», si legge nella nota dell’associazione, «comunichiamo che la manifestazione sarà riprogrammata».
Nuova data: appuntamento al 21 febbraio
Il Carnevale albese 2026 non viene annullato ma posticipato a sabato 21 febbraio, con programma invariato, stesso calendario e medesime modalità di svolgimento.
Una scelta nel segno del rispetto e della vicinanza alla famiglia Ferrero, che testimonia ancora una volta il forte legame tra le realtà associative cittadine e la comunità albese.