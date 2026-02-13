 / Speciale

Speciale | 13 febbraio 2026, 12:08

Il cordoglio di Cherasco per la scomparsa di Maria Franca Ferrero, cittadina onoraria

Nel 2023 il conferimento dell'onorificenza. Il sindaco Bogetti: "Il legame della famiglia Ferrero con la nostra città Cherasco è sempre stato forte".

Un momento della cerimonia di intitolazione del chiostro dei Somaschi a Michele Ferrero

Anche la comunità cheraschese, insieme a tutto il territorio, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Ferrero, cittadina onoraria di Cherasco.

«Abbiamo avuto il piacere di ospitare più volte la signora Ferrero nella nostra città – commenta il sindaco Claudio Bogetti –. Nel maggio 2019 fu nostra ospite in occasione dell’intitolazione del chiostro dei Somaschi al marito Michele Ferrero, che proprio in questa struttura visse alcuni momenti della sua giovinezza come studente. Il legame della famiglia Ferrero con Cherasco è sempre stato forte, ed è stato proprio questo rapporto a motivare l’Amministrazione comunale, nel 2023, a conferire alla signora Maria Franca Ferrero la cittadinanza onoraria. Nei diversi momenti di incontro abbiamo potuto apprezzare la sua sobrietà e la sua discrezione: sempre al fianco del marito, ne ha sostenuto il progetto industriale con una presenza silenziosa ma decisiva». Conclude il primo cittadino: «Siamo vicini alla famiglia a cui esprimiamo il nostro più profondo cordoglio.  Alla signora Maria Franca Ferrero esprimiamo sincera gratitudine per l’esempio che ci ha lasciato».

