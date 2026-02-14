Urbanistica e distanze cimiteriali: 100 fra amministratori e tecnici all'incontro organizzato dal Patto Civico

"Patto Civico per la Granda" prosegue il percorso di incontri formativi dedicati agli amministratori locali del cuneese.

Lunedì 9 febbraio scorso si è svolto quello legato al tema dell'urbanistica e delle distanze cimiteriali, con circa 100 fra amministratori e tecnici presenti.

"Un altro momento davvero partecipato - commenta Pettavino, coordinatore di Patto Civico per la Granda - che conferma la necessità di questo tipo di iniziative in un momento nel quale leggi e normative sono in continua evoluzione. La relazione dell'arch. Alessandro Mola è stata puntuale e ricca di spunti utili a tutti noi amministratori".

Al centro del momento formativo la nuova norma sulle distanze cimiteriali oltre che le responsabilità degli amministratori nel processo di pianificazione urbanistica.

"Domande, curiosità e richieste di approfondimento - prosegue Pettavino - sono state protagoniste anche di questo secondo incontro, cogliendo appieno lo spirito della nostra iniziativa".

Le iniziative formative di Patto Civico per la Granda termineranno nelle prossime settimane, con un appuntamento dedicato ad un tema particolarmente delicato quale quello della sicurezza urbana e delle responsabilità degli amministratori in questo ambito: è già fissato per martedì 24 febbraio, sempre presso il Centro Incontri della Provincia a Cuneo alle ore 18.