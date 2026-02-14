La lingerie da indossare a san Valentino per stupire (anche noi stesse)

«Bisogna essere sempre più in ordine sotto che sopra», dicevano le nostre nonne. E avevano ragione: la lingerie non è meno importante dell’abito, anzi è fondamentale per valorizzare le nostre curve e celebrare al meglio san Valentino. Per non parlare del dopo, quando il momento a due sarà più speciale del solito!

Cuori, pizzi, trasparenze e tocchi dorati diventano gli elementi di un racconto visivo che unisce dolcezza e carattere, interpretando la femminilità contemporanea nelle sue molteplici sfumature e con personalità.

Dal completino in raso al body in tulle trasparente, dai romantici reggiseni con il fiocchetto alle autoreggenti a rete, che scoprono parzialmente la pelle. Fossi anche in modalità single, il 14 febbraio è un appuntamento con l’amore, la coccola e il piacere, senza distinzioni di status.

Per la serata più speciale dell’anno spiccano completi intimi semi-trasparenti che giocano con la sensualità in modo sottile, ma provocante, mantenendo sempre un’eleganza raffinata. Capi di pura seta, come pigiami, babydoll e sottovesti, che scivolano sul corpo come un carezza, evocando una sensazione di lusso e comfort sulla pelle.

I colori vincenti sono il rosso, che non delude mai, ma anche nuance più delicate come il rosa cipria e tutta la palette pastello. Accanto a questa atmosfera di dolcezza si inserisce l’anima più audace: laccetti, aperture e micro borchie che illuminano l’intramontabile nero.

Sotto le lenzuola, infine, ci si può permettere di osare un po’ di più, quando sarete libere di mostrare la bellezza del vostro completino a chi vi guarda da sempre con occhi innamorati.

Pronte per accendere di passione il vostro san Valentino?