Luciano Bertolusso è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo

Il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo, Luciano Bertolusso

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo si è riunito in data odierna per il rinnovo delle cariche istituzionali, a seguito della scomparsa del Presidente dott. Sebastiano Cavalli.

L’esito delle votazioni ha definito il seguente assetto di vertice: Presidente: dott. Luciano Bertolusso (Medico di Medicina Generale e Presidente Provinciale FIMMG); Vice Presidente: dott. Alberto Papaleo (Direttore S.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo).

Contestualmente, il Consiglio ha recepito le dimissioni del dott. Paolo Ricchiardi dalla presidenza della Commissione Albo Medici (CAM). In base alle nuove nomine, la guida della Commissione Albo Medici viene affidata al Presidente dell’Ordine, dott. Luciano Bertolusso.

Con le odierne deliberazioni, l’Ente ripristina la piena operatività dei propri organi di governo.