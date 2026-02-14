 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 14 febbraio 2026, 17:05

Luciano Bertolusso è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo

La nomina a seguito della scomparsa del Presidente dott. Sebastiano Cavalli

Il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo, Luciano Bertolusso

Il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo, Luciano Bertolusso

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo si è riunito in data odierna per il rinnovo delle cariche istituzionali, a seguito della scomparsa del Presidente dott. Sebastiano Cavalli.

L’esito delle votazioni ha definito il seguente assetto di vertice: Presidente: dott. Luciano Bertolusso (Medico di Medicina Generale e Presidente Provinciale FIMMG); Vice Presidente: dott. Alberto Papaleo (Direttore S.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo).

Contestualmente, il Consiglio ha recepito le dimissioni del dott. Paolo Ricchiardi dalla presidenza della Commissione Albo Medici (CAM). In base alle nuove nomine, la guida della Commissione Albo Medici viene affidata al Presidente dell’Ordine, dott. Luciano Bertolusso.

Con le odierne deliberazioni, l’Ente ripristina la piena operatività dei propri organi di governo.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium