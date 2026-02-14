 / Sanità

Sanità | 14 febbraio 2026, 11:54

Si è parlato di partoanalgesia nell'evento promosso dall'Associazione Donne Medico di Cuneo

L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, ha avuto l’obiettivo di fare chiarezza sul controllo del dolore in travaglio, superando falsi miti e offrendo informazioni scientifiche corrette

Martedì 10 febbraio, alle 19m, si è svolto il secondo evento pubblico organizzato dall'Associazione Donne Medico di Cuneo, presso i locali del C-LAB della Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Si è trattato di una serata divulgativa divulgativa dedicata alla partoanalgesia, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Cuneo, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, ha avuto l’obiettivo di fare chiarezza sul controllo del dolore in travaglio, superando falsi miti e offrendo informazioni scientifiche corrette.

Protagonista della serata è stata la collaborazione multidisciplinare che accompagna la donna durante il percorso nascita, grazie al lavoro congiunto di ostetriche, ginecologhe e anestesisti. Sono intervenute tre professioniste dell’Ospedale Santa Croce e Carle: l’ostetrica Marta Cinquini, l’anestesista Tessa Sperone e la ginecologa Roberta Rosso.

Durante l’incontro è stato sottolineato anche il valore del Servizio di Partoanalgesia del Santa Croce, attivo 24 ore su 24, considerato un’eccellenza sanitaria del territorio.

L’evento rientra nelle attività culturali e di sensibilizzazione dell’Associazione Donne Medico, impegnata a promuovere una corretta informazione sulla salute femminile.


 


 

