 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 14 febbraio 2026, 19:50

Lions Club Canale Roero al fianco dei più fragili

Donati mille euro da trasformare in buoni pasto o buoni spesa in nome della solidarietà

L'assegno di mille euro consegnato dai Lions di Canale al direttore Marco Bertoluzzo

L'assegno di mille euro consegnato dai Lions di Canale al direttore Marco Bertoluzzo

L’imminente arrivo della Quaresima è sinonimo di solidarietà e vicinanza, un momento dell'anno che il Lions Club Canale Roero celebra con impegno concreto in linea con il proprio motto: “We Serve - Noi serviamo”.

Con l’avvicinarsi di questo tempo liturgico che prepara alla Pasqua, i soci del Club hanno intensificato le iniziative a favore delle persone più fragili. In particolare è stato consegnato al dottor Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe - Roero, l’assegno di mille euro da trasformare in buoni pasto o buoni spesa per donare un sorriso a chi l'ha perso da troppo tempo.

Il prossimo passo sarà l'acquisto di un angelo a quattro zampe, grazie al ricavato della tombolata, che si è svolta con successo a Piobesi d'Alba nel mese di gennaio. È così che il Lions Club Canale Roero, presieduto da Dario Vico, si impegna in uno dei suoi progetti storici, il service dei cani guida per ipovedenti, che unisce solidarietà, inclusione e speranza.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium