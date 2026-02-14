Lions Club Canale Roero al fianco dei più fragili

L’imminente arrivo della Quaresima è sinonimo di solidarietà e vicinanza, un momento dell'anno che il Lions Club Canale Roero celebra con impegno concreto in linea con il proprio motto: “We Serve - Noi serviamo”.

Con l’avvicinarsi di questo tempo liturgico che prepara alla Pasqua, i soci del Club hanno intensificato le iniziative a favore delle persone più fragili. In particolare è stato consegnato al dottor Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe - Roero, l’assegno di mille euro da trasformare in buoni pasto o buoni spesa per donare un sorriso a chi l'ha perso da troppo tempo.

Il prossimo passo sarà l'acquisto di un angelo a quattro zampe, grazie al ricavato della tombolata, che si è svolta con successo a Piobesi d'Alba nel mese di gennaio. È così che il Lions Club Canale Roero, presieduto da Dario Vico, si impegna in uno dei suoi progetti storici, il service dei cani guida per ipovedenti, che unisce solidarietà, inclusione e speranza.