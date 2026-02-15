"Che impresa fare impresa oggi", l'incontro a Marene in dialogo con Cristiano Ghibaudo

Quali sono le difficoltà di fare impresa oggi? Che cosa serve nel mondo del lavoro? In che modo imprenditori e giovani in cerca di lavoro possono muoversi nel contesto moderno in continuo cambiamento?

A queste domande e molte altre risponderà Cristiano Ghibaudo – formatore, coach e scrittore che da ormai decenni collabora con imprese e singoli - in un incontro che si terrà venerdì 20 febbraio alle 18.30 nell’Auditorium di Marene (via Cravetta, 2), organizzato dal gruppo di Volontari e da FABRICA MARENIS in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio AIPEC, Confagricoltura, Coldiretti, Confcommercio e Confartigianato, con il sostegno di Fondazione CRC, Fondazione CRS, Banca Crs, Pro-loco e Comune di Marene.

La serata, dal titolo CHE IMPRESA FARE IMPERSA, OGGI!, sarà moderata dalla Dott.ssa Serena Racca; l’ingresso è libero e per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-che-impresa-fare-impresa-oggi-1981438857963 oppure o al sito https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/ o rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com