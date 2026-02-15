A Saluzzo prosegue la rassegna “Lunedì Cinema” al Cinema Teatro Olivero

“Put your soul on your hand and walk” (2025) di Sepideh Farsi verrà proiettato lunedì 23 febbraio alle ore 21 in versione originale con sottotitoli in italiano, all’interno della stagione “Lunedì Cinema”, organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Olivero di Saluzzo. La pellicola è stata presentata in Prima mondiale all’ACID al Festival di Cannes 2025. La serata è organizzata in collaborazione con ANPI Saluzzo e Valle Po e Saluzzo per Gaza e l’ingresso è gratuito.

Una regista iraniana (Sepideh Farsi), che vive a Parigi, e una giovane fotoreporter (Fatma Hassona), che vive in Palestina, documentando con le sue foto l’assedio della sua terra, progettano di realizzare insieme un documentario di denuncia della tragica situazione palestinese. Le due donne si parlano quasi ogni giorno con videochiamate che la regista tiene in memoria come documentazione per il lavoro da fare. Nelle loro conversazioni si mescolano rapporti giornalistici sulla situazione quotidiana che Fatma vede attorno a sé e conversazioni personali sulle speranze e i sogni di una ragazza come tante, che vorrebbe girare il mondo come fotoreporter, mentre si vede confinata nella sua casa.

Ratatoj APS è lieta di presentare questa proiezione, nata dalla preziosa collaborazione con ANPI Saluzzo e Valle Po e Saluzzo per Gaza. L’iniziativa testimonia la volontà delle realtà del territorio di fare rete per denunciare le ingiustizie e mantenere viva l’attenzione sui conflitti globali. L’obiettivo è offrire al pubblico non solo un momento di visione, ma uno spazio condiviso di riflessione e partecipazione attiva.