Attualità | 16 febbraio 2026, 16:45

Ghisolfi ricorda Maria Franca Ferrero: l'omaggio del banchiere scrittore alla "Signora della Nutella"

Un video editoriale per la scomparsa presidente onoraria della Ferrero International, figura chiave nella trasformazione dell'eccellenza dolciaria in impegno umanitario

La &quot;Signora della Nutella&quot;, Maria Franca Ferrero

Il banchiere scrittore Beppe Ghisolfi ha dedicato il proprio più recente video editoriale alla "Signora della Nutella", Maria Franca Ferrero, scomparsa all'età di 87 anni da poco compiuti e alla quale la comunità albese ha tributato il proprio commosso ultimo saluto corale alle esequie celebrate sabato scorso in piazza Duomo nella capitale delle Langhe.

Al compianto marito Michele, mancato il 14 febbraio di undici anni fa, il banchiere aveva dedicato un capitolo del proprio best seller "Visti da Vicino" (edizioni Aragno del 2020), nel quale egli riportava l'episodio, risalente al periodo della direzione del TG4 di Telecupole, della realizzazione di una delle rarissime interviste concesse dall'Uomo simbolo dell'industria dolciaria nazionale (e storicamente molto riservato), intervista che fu resa possibile e propiziata dalla gentile intercessione proprio della signora Maria Franca.

A lei, presidente onoraria della Ferrero International e al vertice della Fondazione omonima, istituzione orientata a trasformare la bontà dolciaria in bontà umanitaria, giunge pertanto "l'omaggio affettuoso di una memoria individuale e collettiva, che parte dal suo inseparabile territorio e che viene condivisa da tutto il mondo".

