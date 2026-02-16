L'ex avvocato del caso Garlasco a Fossano per un progetto dedicato ai diversamente abili

Visita a sorpresa quella ricevuta sabato sera dagli "Amis 'd Fusan". Nella serata del 14 febbraio, in occasione della classica Festa di Carnevale e Cena della tradizione, l'associazione ha avuto come ospite l’avvocato penalista Massimo Lovati. Noto per essere stato fino a pochi mesi fa il difensore di Andrea Sempio, nel caso dell’omicidio di Garlasco (Pavia), avvenuto il 13 agosto 2007, è un volto conosciuto non solo nelle aule di tribunale, ma anche in varie trasmissioni televisive nazionali.

Originario di Vigevano (Pavia), il famoso legale ha trascorso un momento conviviale in compagnia dei frequentatori del locale.

L’arrivo a Fossano, in questo caso, è stato però principalmente legato a un progetto, ancora in fase embrionale, a sostegno delle persone diversamente abili, che l’avvocato Lovati curerà con la terapista locale Micaela, da poco anche socia dell’associazione “Amis ‘d Fusan”.

IL COMMENTO DELLA SOCIA DEGLI ‘AMIS ‘D FUSAN’ E TERAPISTA MICAELA

«Siamo un gruppo di amici ‘speciali’ che da anni condivide il proprio tempo libero, costruendo legami fondati sull’affetto, sulla complicità e sulla spensieratezza. Domenica scorsa, 15 febbraio, ho avuto il piacere di accogliere a Fossano l’avvocato Massimo Lovati, giunto appositamente per incontrare i ragazzi”, ha commentato Micaela in occasione dell’appuntamento. “Sono un tecnico ABA (Applied Behavior Analysis) conosciuto anche come terapista ABA o Tecnico del Comportamento, professionista specializzato nell’applicazione di interventi educativi e comportamentali, basati sui principi dell’Analisi Applicata del Comportamento. Lavoro principalmente con persone con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità, con l’obiettivo di sviluppare e potenziare abilità sociali, comunicative e cognitive, promuovendo l’autonomia e il benessere nella vita quotidiana. Inoltre, sto per conseguire la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, ottenendo così la qualifica di educatore socio-pedagogico”.

“Sabato con l'avvocato Lovati siamo stato nella sede dell’associazione degli 'Amis ‘d Fusan', ma domenica 15 l'abbiamo trascorsa con i ragazzi presso la Asd Autonomi sempre a Fossano. È stata una splendida giornata all'insegna dell'allegria e della condivisione. L’avvocato Lovati ha inoltre voluto compiere un gesto di grande generosità, donando ai ragazzi puzzle, album e figurine di calciatori: un dono che ha aggiunto ulteriore gioia a una giornata già ricca di emozioni».

LA GIORNATA PRINCIPALE VOLUTA INSIEME ALL’AVVOCATO LOVATI ALL’ “ASD AUTONOMI” CON I RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

Lovati ha fatto tappa ieri, domenica 15 febbraio, nella sede storica realizzata negli anni ‘80 dell’Asd Autonomi (poi ristrutturata nel 1990 su concessione comunale e che recentemente, sempre con il Comune, ha rinnovato il diritto di superficie fino al 2032) per incontrare i ragazzi adulti diversamente abili, con i quali ha pranzato e trascorso dei piacevoli momenti conviviali e di dialogo. Da qui il punto di partenza per sviluppare al meglio il progetto sociale e conoscere in modo più approfonditi i ragazzi seguiti da Micaela.

Il Circolo – bocciofila “Asd Autonomi” di viale Ambrogio, con un vasto numero di soci, è sede di una società sportiva dilettantistica, oltre ad iniziative di socialità, propone soprattutto la pratica e la diffusione dello sport, specialmente il biliardo.

L'avvocato Lovati ha anche fatto visita sabato 14 febbraio a Pier, titolare del “Civico 30” a Fossano.