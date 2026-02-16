 / Attualità

Attualità | 16 febbraio 2026, 17:45

Vicoforte, il Comune convoca le associazioni per uniformare il calendario eventi e manifestazioni

L'incontro è in programma martedì 24 febbraio

L’Amministrazione comunale ha convocato per martedì 24 febbraio le Associazioni Vicesi per definire insieme il calendario delle manifestazioni e degli eventi che si organizzeranno a Vicoforte.

L’intento, come era già stato comunicato alle Associazioni stesse con una lettera inviata a gennaio, è quello di comunicare quanto è già organizzato o in corso di organizzazione, ma soprattutto le date e le necessità logistiche, per poter gestire con meno sovrapposizioni possibili ed in collaborazione. 

Occorre anche tenere presente che a Vicoforte, soprattutto grazie alla presenza del Santuario, sono molte le occasioni in cui vengono ospitate, per una sosta temporanea o in transito, parecchie manifestazioni o gare. Non meno importanti sono poi gli eventi di carattere religioso organizzati anche dalle Parrocchie e che giustamente devono essere tenuti in debita considerazione.

comunicato stampa

