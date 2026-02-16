“Luna Park” conquista il Teatro Sociale ad Alba: sala gremita per il debutto del Nostro Teatro di Sinio

Non è stata soltanto una prima. È stata una risposta collettiva. Il debutto di “Luna Park” della compagnia del Nostro Teatro di Sinio al Teatro Sociale di Alba si è trasformato in un pomeriggio memorabile, con il pubblico che ha gremito ogni ordine di posti, accompagnando con partecipazione una riflessione divertente ed emozionante sulla nostra Langa.

Il successo dell’esordio apre ora una nuova fase di appuntamenti. La commedia tornerà ad Alba sabato 7 marzo alle ore 21 alla Sala Ordet di piazza Cristo Re; non è prevista prenotazione. Domenica 1° marzo alle ore 17 la compagnia sarà invece a Cortemilia, al Teatro Comunale, con “N’euv ’dòi ross”.