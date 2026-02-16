Nuovi sostegni per il prestigioso concorso di chitarra “Ansaldi”

Mentre sono state definite le Commissioni di Esame per le varie categorie del concorso di chitarra “Ansaldi”, che si terrà a Mondovì dal 24 al 26 aprile prossimi, sono pervenuti alcuni importanti sostegni economici a sostegno della 50° edizione dell’evento.



Dalla Cassa di Risparmio di Fossano, legata al territorio di provenienza del prof. Giovanni Sacchi (concorrente premiato e docente di chitarra, scomparso tragicamente) si è ottenuto un consistente contributo, mentre il primo premio della categoria giovanile del Concorso è stato coperto da una donazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Un ringraziamento al Consorzio “Raschera” (di cui è direttore il dott. Fraire), l’industria Calizzano e la Cantina di Clavesana vanno per la fornitura rispettivamente del buffet, dell’acqua e del vino.

La Camera di Commercio di Cuneo ha assegnato coppe e così pure il m.° Vittorio Galoppini come Gran Vicario dell’Ordine Militare e Hospitaliero San Lazaro di Gerusalemme.

Pregevoli volumi d’arte sono stati donati dal Consiglio Regione Piemonte e dalla Editrice Cartabianca.



La commissione d’esame è composta da maestri di musica di conservatori e istituti musicali provenienti da tutta Italia: per le Categorie “A” (fino a 14 anni) e “B” (da 15 a 18 anni) prof.sa Kokkaliari (Milano), prof. Odero (Genova), prof. Russo (Albenga); per la “C” (oltre 18 anni): prof. Dadone (Reggio Calabria), prof. Merlo (Imperia), prof. Camera (Cagliari); per la cat. “Giovani concertisti (laureati): prof. Masala (Sassari), Pizzutel (Pordenone), Morcosanu (Torino), Baudissone (Briaglia), Giudice (Genova); cat. Musica d’assieme (qualsiasi formazione comprendente la chitarra) prof.sa Smocov (Torino), prof.sa Artuso (Verona), prof. Trucco (Torino).

Per le sedi d’esame sono stati concessi locali di Mondovì dalla Parrocchia della Cattedrale sia la Sala San Michele come l’Oratorio del duomo, nonché la Chiesa della Misericordia per la serata classica d’apertura e la Cerimonia di Premiazione e dal Centro Studi Monregalesi. La Segreteria d’accoglienza degli iscritti sarà accolta dal Centro anziani di Piazza.