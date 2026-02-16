“A come…” fa il pienone al Milanollo: a Savigliano solidarietà, musica ed emozioni per l’Africa

“A come…”, lo spettacolo solidale, in questa occasione dedicato all’Africa e che si terrà sabato 21 febbraio al teatro Milanollo di Savigliano, ha due notizie. Una bella ed una brutta. Quella bella è che è sold-out, quella brutta è che… è sold-out!

Avere un teatro pieno è sicuramente una bellissima notizia perché permetterà ad “Una mano per un sorriso - for children” di far passare il messaggio che, purtroppo, ci sono ancora storie vere, crude e toccanti, c’è chi (e tanti sono bambini) ogni giorno fa' i conti con la povertà estrema. Soprattutto ci sarà la possibilità di raccogliere aiuti importantissimi.

La brutta notizia è che continuano ad arrivare richieste di poter partecipare e saranno tanti quelli che si perderanno lo spettacolo.

“Una mano per un sorriso - for children” è una Onlus impegnata nella difesa dei diritti dell’infanzia in contesti di guerra e di estrema povertà, che promuove progetti educativi, sociali e umanitari a sostegno dei bambini più vulnerabili.

La serata, che racconterà le storie dei bambini delle baraccopoli di Nairobi dove l’associazione ha costruito e continua a sostenere tre scuole, porterà sul palco l’emozione della musica proposta da una superba live band composta da Livio Correndo alle tastiere, Davide Pellissero alla chitarra, Adriano Pronello al basso e “Giona” Bosio alla batteria a supportare tante voci, anch’esse tutte live! Benedetta “Nede” Curti, Giulia “Alis” Dogliatti, Paola Piumatti, Maria Bossolasco, Sara Tortone, Claudia Marsico, Emanuele Galvagno, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile e Gian Curti. Graditissimo ospite, con un toccante brano firmato “Nomadi” il cantante Marco Rosso.

Tra un brano e l’altro le storie, vere e a volte tremende, che arrivano dall’Africa.

Ai fortunati spettatori andrà la bellezza di poter aiutare concretamente i bambini delle baraccopoli di Nairobi e di poter mettere, anche grazie agli interventi di Gian Curti e Giuseppe Alladio, la loro povertà a confronto con il nostro modo di vivere, volutamente esagerato. L’occasione di una riflessione profonda da parte di tutti!

L’iniziativa è resa possibile, oltre che dall’energia di Alberto Vassallo, anche grazie al sostegno degli sponsor: Nodocomix, Galvano Tecnica, Rotary, Langaplast e la pizzeria Conca d’Oro.