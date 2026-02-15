Bra, Carnevale senza carri, ma con le mascherine e tanta allegria

Una lacrimuccia scende al pensiero del Carlevè ed Bra degli anni ‘80 e ’90. Oggi sono le mascherine e la gioia dei bimbi a caratterizzare il Carnevale 2.0 di Bra, che ancora una volta fa a meno dei carri allegorici e delle sfilate, senza però dimezzare la festa. I bambini, loro si divertono comunque.

L’antipasto è stato sabato 14 febbraio presso il Centro Polifunzionale G. Arpino, grazie all’Asd New Twirling Bra, all’Avis Bra e all’Aido, tutte realtà che portano un sorriso al fiore della vita.

Aria di “Carnevaland” anche domenica 15 febbraio dove l’intrattenimento firmato dai Salesiani è stato propiziato da un sole quasi primaverile, facendo accorrere un gran numero di cittadini per celebrare la ricorrenza più scanzonata dell’anno.

Piccoli e grandi hanno colorato piazza Giolitti, portando allegria e spensieratezza fuori dalle mura dell’oratorio, grazie all’instancabile attività degli animatori e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, tra spettacoli, giocoleria, musica e molto altro.

Per tutti sono stati momenti di socialità condivisa e dove non sono mancate le emozioni. Già, le emozioni, quelle, non c’è niente che riesca a fermarle. Il Carnevale, pur senza carri, non ha cessato di svolgere la sua funzione peculiare: far incontrare le persone, creare amicizie e cementare conoscenze.

I bambini sono stati i più scatenati e persino gli adulti, come da tradizione, hanno indossato le loro maschere preferite: avvistato Spiderman, un’enorme pinguino, e anche gli intramontabili clown, pirati e principesse. Tanti coriandoli e tante risate.