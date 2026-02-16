Carlevè ’d Mondvì 2026, trionfo all’Altipiano: la seconda sfilata è una festa da record

La ciliegina sulla torta di un grande carnevale: questa è stata la seconda sfilata del Carlevè ‘d Mondvì, che sul percorso dell’Altipiano ha visto protagonisti i carri allegorici ed i gruppi mascherati che hanno animato l’evento tra applausi e partecipazione calorosa, confermando la grande vitalità della manifestazione.

“Una giornata di sole, tantissimo pubblico e un entusiasmo travolgente per un successo oltre ogni previsione – commenta il presidente della Famija Monregaleisa 1949, Andrea Tonello -. Il circuito dell’Altipiano era una scommessa importante e oggi possiamo dire che è stata ampiamente vinta. La straordinaria presenza di pubblico e l’energia che si è respirata lungo tutto il percorso sono la migliore ricompensa per il lavoro fatto. Grazie alle istituzioni, agli sponsor, a tutti i partecipanti, ai volontari, al Moro, alla Bela Monregaleisa e a tutta la Corte, alle forze dell’ordine e al personale addetto alla sicurezza, a quanti hanno collaborato con passione e impegno alla riuscita dell’evento, a quanti vogliono bene al Carlevé. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo realizzato insieme”.

“La scelta di sfilare all'Altipiano si è rivelata positiva, aiutando l'organizzazione anche rispetto alle dinamiche legate alle misure di sicurezza – commentano il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -. Con questa edizione riteniamo che il Carlevé abbia trovato nuova solidità e sia tornato ad essere protagonista nei cuori dei più piccoli. Siamo grati alla Famija Monregaleisa 1949 ed a tutti gli sponsor: ora la sfida e far parlare di Carnevale per tutto l'anno!”

In calce la classifica finale, che ha visto il successo di Sant’Anna Avagnina tra i gruppi, e la vittoria pari merito di Scalenghe e Mondovì Fiori di Bambù tra i carri allegorici. I prossimi appuntamenti Il programma del carnevale monregalese non si esaurisce qui.

La prossima domenica 22 febbraio si arricchirà il programma con un appuntamento di carattere internazionale: la Corte del Moro parteciperà infatti al Carnival de Nice, sfilando nel prestigioso carnevale di respiro europeo e proponendo una coreografia con l’accompagnamento della Good Vibes Crew di Manuela Marchisio.

A marzo torna in scena la solidarietà con “Un sorriso per Giorgia”, evento benefico organizzato da Esedra Mondovì con la collaborazione ed il supporto di Famija Monregaleisa 1949. Venerdì 20 (al Teatro Baretti di Mondovì) e sabato 21 marzo (al Teatro Toselli di Cuneo) protagonisti Trelilu con “Love alla coc”, uno spettacolo con C.S. 012 Migliaia di spettatori sul percorso dell’Altipiano

Seconda sfilata a Mondovì: un successo oltre ogni previsione raccolta di fondi per progetti benefici. Coprotagonista delle serate sarà l'attrice e conduttrice Carlotta Iossetti. Prenotazioni: Esedra Mondovì: 0174 552192, esedramondovi@gmail.com; Lilt Cuneo: 0171 697057, segreteria@legatumoricuneo.it CARLEVE’ 2026 –

LE CLASSIFICHE FINALI CARRI ALLEGORICI 1° classificato: ex-aequo Scalenghe-I Desbela con “Appesi a un filo” e Mondovì-Fiori di Bambù con “La danza delle coscienze” 2° classificato: Centallo-La compagnia dei festaioli con “Beatamente dannati” 3° classificato: Racconigi-I Maraiun con “Retro futuristico” GRUPPI MASCHERATI 1° classificato: Mondovì Sant’Anna con “Basta un poco di zucchero” 2° classificato: la banda dei Piccoli Mori e delle Piccole Bele 3° classificato: Villanova Branzola con “Scapà da cà, tutti a casa… al bar

COPPA DEL PRESIDENTE Villafalletto-Le teste mate con “L’Unione fa la forza” PREMIO BRUNO BADUERO Mondovì-Fiori di Bambù con “La danza delle coscienze” per lo spettacolare lavoro fatto sulle luci GIURIA La giuria è composta da: Andrea Tonello; Antonio Costamagna; Mattia Germone; Stefania Rossi; Vincenzo Tonello.