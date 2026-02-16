Fossano, alla libreria Ubik si presenta il libro “In Messico con Frida Kahlo”

Sulle tracce di un mito: Paola Zoppi presenta “In Messico con Frida Kahlo” venerdì 20 febbraio alle ore 21.00 alla Libreria Ubik di Fossano. Un viaggio tra geografia e anima nell’universo di Frida Kahlo, attraverso il nuovo libro edito da Giulio Perrone Editore.

L’incontro vedrà l’autrice dialogare con Fabrizio Gambetta (Circolo Senza Margini) per approfondire la figura di Frida Kahlo oltre l’iconografia classica. L’autrice non ha realizzato una semplice biografia, ma una “cartografia essenziale” che fa convergere case, strade e città messicane in cui la vita dell’artista ha preso forma.

Il viaggio ha inizio dalla Casa Azul di Coyoacán e si spinge fino ai luoghi meno noti del Messico; il testo racconta come il dolore sia diventato colore e la fragilità si sia trasformata in potenza creativa. In questo racconto sospeso tra realtà e immaginazione, l’autrice traccia una mappa degli spazi fisici e simbolici abitati da Frida, alla scoperta di un personaggio autentico, icona eterna di resilienza e libertà. Paola Zoppi è giornalista e consulente culturale.

Autrice e conduttrice radiofonica, da anni si occupa dell’organizzazione di eventi culturali, tra cui festival e rassegne di cui è curatrice e presentatrice. Performer, pone al centro dei suoi spettacoli storie, luoghi e parole; tiene seminari sull’espressione femminile nel mondo artistico e collabora con testate e blog culturali.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione per posti limitati. Per info e prenotazioni chiamare o scrivere tramite whatsapp al numero 0172 247328