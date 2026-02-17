Domenica 22 febbraio, primo appuntamento per donare il sangue a Tarantasca

Tarantasca, riparte il calendario delle donazioni: domenica 22 febbraio il primo appuntamento dell’anno
L’invito è per domenica 22 febbraio, dalle 8 alle 11, presso il salone polivalente in centro paese, per donare il sangue grazie al prelievo organizzato dal gruppo ADAS Fidas locale.
Non serve essere eroi, basta un po’ del proprio tempo per donare in un ambiente accogliente e familiare: può essere l’occasione giusta per iniziare — o riprendere — un percorso di solidarietà. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 348 5913973.
Chi dona sangue dona la vita