Le studentesse del Soleri-Bertoni di Saluzzo brillano nelle gare di debate

Le allieve delle classi IV B e V B dell’Istituto Soleri-Bertoni partecipano ad alcune gare di debate. Il dibattito (o debate) non è solo una metodologia didattica ma altresì un’avanguardia educativa che permette ai ragazzi di mettersi in competizione con altre squadre con l’obiettivo di argomentare, difendere e sostenere le proprie tesi sottostando a regole, linee argomentative e tempistiche precise, in modo da sviluppare pensiero critico e flessibilità mentale.

Organizzate in gruppi, le studentesse hanno partecipato ad alcune lezioni tenute dalla professoressa di scienze umane Nadia Miretto, che segue personalmente le gare delle allieve, nelle quali sono stati mostrati loro i ruoli e i compiti dei vari componenti all’interno del dibattito. Successivamente le squadre si sono iscritte al torneo che prevede gare di qualifica che si terranno a Torino a marzo. Nel caso in cui le giovani arrivassero in finale, la gara definitiva si terrà a Milano, all’interno della prestigiosa Università Bocconi.

Venerdì 23 gennaio si è svolta ad Ivrea, presso il Polo Formativo Universitario Officina H, la Disputa Olivettiana 2026, in cui diciotto squadre di studenti provenienti da tutta Italia si sono confrontate, attraverso il debate, su temi come il benessere dei lavoratori e l'architettura aziendale. Il Soleri-Bertoni è stato rappresentato da quattro allieve della IV B (Aimar Lucia, Beole’ Marianna, Druetta Letizia ,Ughetti Ludovica) che hanno argomentato, rispondendo in maniera appropriata con un linguaggio specifico, e si sono confrontate con la squadra avversaria.

L’attività ha coniugato la metodologia del debate con il tema dell’eredità, materiale ed immateriale, di Adriano Olivetti, quale testimonianza di un’ambiziosa e moderna visione del lavoro che ha messo al centro del processo economico la persona e la comunità. La squadra COMUNITAS LAB del Soleri Bertoni ha conseguito un ottimo risultato collocandosi nella top ten della classifica.

Il 3 febbraio, altre tre allieve (Alice Aragno, Martina D’Amelio, Eleonora Plavra) della V B hanno partecipato alla gara di debate regionale incentrata sull’inclusione, presso il liceo D’Azeglio di Torino, conseguendo, con orgoglio e grande soddisfazione, il secondo posto.

Le studentesse, entusiaste del progetto, definiscono l’occasione come un modo per sviluppare capacità di parlare in pubblico, allenando le loro competenze argomentative ed espositive.