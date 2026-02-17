Studenti spagnoli in Erasmus all’Artistico Gallizio di Alba

Grazie a ERASMUS+ un gruppo di ventidue studenti spagnoli, dell’Istituto Castell del Quer di Prats de Lluçanes, accompagnati da tre docenti, sono stati ospitati da altrettanti coetanei del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba per sviluppare assieme un project work che mette a confronto il nostro territorio e quello catalano, da cui provengono.

Per una settimana, dall’8 al 13 febbraio, oggetto di osservazione e raffronto sono stati diversi aspetti: dalla mobilità alle politiche giovanili, dallo stile di vita al paesaggio, dall’architettura alle specialità locali.

“Abbiamo condiviso la nostra quotidianità - dice Arianna Osson della 4^B dell’indirizzo Grafico -. È stato facile stringere amicizia con Queralt, la mia corrispondente, e anche con gli altri si è creato un bel legame che spero duri a lungo”.

Il programma, fitto di appuntamenti, ha preso il via il primo giorno con una visita guidata del centro storico e del museo civico, una passeggiata archeologica ad Alba Pompeia e un’aggregante caccia al tesoro finale.

Nei giorni successivi, una gita a Torino ed escursioni tra Langhe e Roero con tappe a Barbaresco, Neive, Guarene, Monforte, Serralunga, Grinzane, La Morra e Barolo.

“Ammirare, dal belvedere, il paesaggio mozzafiato di queste colline è stato come affacciarsi sull’oceano - aggiunge Ariadna Cabiscol, una degli accompagnatori - la stessa emozione che si prova davanti all’immensità del mare”.

Nel tempo trascorso a scuola, gli studenti di Prats de Lluçanes hanno anche avuto l’opportunità di partecipare a un laboratorio di scultura condotto da una storica docente di Discipline Plastiche del liceo artistico, Marina Pepino, e di visitare la mostra “Margini. Presenze che contano” realizzata dalla classe 5^D dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale.

Venerdì, ultimo giorno dello scambio, nell’uscire dalla suggestiva visita al calco della Pietà, il gruppo, investito dagli aromi della Ferrero, in quel momento particolarmente intensi, ha esclamato “Quedamonos aquì” (“restiamo qui”) e “No queremos irnos” (“non vogliamo andarcene”).

“È stata una nuova, splendida occasione per stringere relazioni e sviluppare progetti comuni - dice la referente per la mobilità internazionale del liceo artistico Giosuella Serafino - passi concreti per realizzare la cittadinanza globale”.

Il preside, Roberto Buongarzone, fa sapere che l’esperienza proseguirà a maggio, quando gli studenti di Prats de Lluçanes ricambieranno l’ospitalità ricevuta accogliendo gli studenti del liceo albese e tre insegnanti che partiranno, per una settimana, grazie alle borse di studio ERASMUS+ accreditate alI’Istituto “Govone” fino al 2027.