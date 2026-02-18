Incontro tra il sindaco di Savigliano e il nuovo questore Minucci

Il sindaco di Savigliano Antonello Portera ha ricevuto il nuovo questore di Cuneo, Rosanna Minucci, impegnata in questo periodo a conoscere le amministrazioni dei principali centri della Granda.

L'incontro si è svolto alla presenza dell'assessore alla sicurezza Rocco Ferraro e del comandante della polizia locale Davide Scicolone.

«Una visita nel segno della cordialità – afferma il sindaco Antonello Portera – in cui abbiamo parlato del territorio saviglianese, delle sue criticità e dei suoi aspetti virtuosi. Certi che il rapporto di collaborazione tra noi e la questura cuneese sarà proficuo come sempre».