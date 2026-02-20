 / Attualità

Attualità | 20 febbraio 2026, 12:02

Pianfei, lunedì mattina stop all'acqua per riparare la rete

ACDA interverrà in via Sacheri dalle 8.30 alle 12: sospensione del servizio idrico in tutto il territorio comunale. Possibili alterazioni organolettiche al ripristino

Pianfei, lunedì mattina stop all'acqua per riparare la rete

Lunedì 23 febbraio il Comune di Pianfei resterà senz'acqua per l'intera mattinata. ACDA spa ha comunicato che dalle 8.30 alle 12, in via indicativa, sarà necessario sospendere il servizio idrico in tutto il territorio comunale per effettuare lavori di riparazione di una perdita in via G. Sacheri al civico 52.

L'intervento si è reso necessario per risolvere il guasto e ripristinare il corretto funzionamento della rete. Durante le ore di interruzione, le utenze domestiche, commerciali e produttive non potranno usufruire dell'erogazione idrica.

ACDA ha inoltre avvertito che, al momento del ripristino del servizio, l'acqua potrebbe presentare per un breve periodo alterazioni organolettiche, come torbidità o presenza di sedimenti. Si consiglia pertanto di lasciar scorrere l'acqua dai rubinetti fino al ritorno della limpidezza prima di utilizzarla per uso domestico.

La società ha espresso le proprie scuse per il disagio arrecato agli utenti, ricordando che l'intervento è necessario per garantire la funzionalità e la sicurezza della rete idrica comunale.

