Granda, al via le letture dei contatori del gas: dodici comuni interessati

Cinque giorni di letture dei contatori del gas in dodici comuni della provincia. Da domenica 23 a giovedì 27 febbraio gli operatori della ditta "Il Laboratorio" saranno impegnati nei territori di Chiusa Pesio, Garessio, Paesana, Moiola, Monterosso Grana, Magliano Alpi, Piasco, Vignolo, Priola, Nucetto, Envie e Pianfei per effettuare i rilevamenti periodici sui contatori del gas.

Le operazioni rientrano nella normale attività di gestione della rete e consentiranno di aggiornare i consumi delle utenze domestiche e commerciali nei territori interessati.

Parallelamente prosegue in alcuni comuni dell'area urbana l'attività di sostituzione dei misuratori nell'ambito del progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Gli operatori incaricati dalla ditta Sologas sono al lavoro a Cuneo, Boves, Borgo San Dalmazzo, Busca e Peveragno per installare i nuovi dispositivi che sostituiranno quelli obsoleti o non conformi agli standard previsti dalla normativa europea.

L'intervento fa parte di un piano più ampio di ammodernamento delle infrastrutture energetiche sul territorio nazionale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della rete di distribuzione e garantire maggiore sicurezza agli utenti finali.