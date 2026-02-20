Ormea ha ricevuto la Medaglia d'Oro al Merito Civile: "Riconosciuti impegno e sofferenza della comunità durante la Resistenza" [FOTO e VIDEO]

La Prefettura di Cuneo ha ospitato, venerdì 20 febbraio, la cerimonia di consegna della Medaglia d'Oro al Merito Civile al Comune di Ormea.
Un'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica, attraverso il Decreto ufficiale del 30 aprile 2025.
Con questo atto vengono riconosciuti impegno e sofferenza di tutta la comunità durante il periodo della Resistenza, tra il 1943 ed il 1945.
Il Comune era rappresentato dal sindaco Giorgio Ferraris, accompagnato da assessori e consiglieri. Presente anche il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza della Provincia Sergio Soave ed il Prefetto Mariano Savastano oltre a esponenti delle associazioni del territorio.
L'orgoglio, sia come rappresentante delle istituzioni che a livello personale, del sindaco Ferraris (GUARDA IL VIDEO)