Orti Slow Food, a Savigliano si rinnova l'alleanza educativa

È stato nuovamente siglato il protocollo d'intesa per il rinnovo del progetto “Orti Slow Food” a Savigliano. Frutto di un accordo tra Comune, Condotta Slow Food Fossano e gli istituti comprensivi “Papa Giovanni XXIII” e “Santorre di Santarosa”, il progetto proseguirà anche quest'anno, con la realizzazione di piccoli orti da parte degli alunni delle scuole elementari.

La Condotta fossanese di Slow Food – composta interamente da volontari – fornirà alle scuole il materiale per la manutenzione dell'orto, dalla pacciamatura alle sementi, e offrirà corsi di formazione sul tema agli insegnanti. Verranno poi organizzati laboratori specifici ed uscite tematiche sul territorio, con lo scopo di sensibilizzare i giovani all'ambiente e al rispetto della natura.

Anche quest'anno i nonni e le nonne dei ragazzi saranno fondamentali nello sviluppo concreto dell'orto, in un'ottica di scambio intergenerazionale.

Il Comune di Savigliano contribuisce come sempre alla realizzazione dell'iniziativa con un contributo economico.