Con l'Unitre Cuneo si parlerà del teatro di Eduardo De Filippo e del FAI

Per le conferenze che l’Università delle Tre Età di Cuneo propone in esclusiva per gli Associati al cinema Monviso, lunedì 23 febbraio alle ore15,30 Oscar Barile parlerà di “Il teatro di Eduardo”.

Eduardo De Filippo, o più semplicemente Eduardo (Napoli, 24 maggio 1900 -Roma, 31 ottobre 1984), attore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, scrittore, filosofo e poeta, è stato e rimane tuttora uno dei più importanti artisti italiani del Novecento, autore di numerose opere teatrali da lui stesso messe in scena ed interpretate e, in seguito, tradotte e rappresentate da altri anche all’estero.

Autore prolifico, lavorò anche nel cinema, con gli stessi ruoli ricoperti nell’attività teatrale. Per i suoi meriti artistici e i contributi alla cultura, nel 1981, fu nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini e gli furono conferite due lauree honoris causa in Lettere dall’Università di Birmingham nel 1977 e dall’Università degli Studi di Roma La “Sapienza” nel 1980.

Fu anche candidato per il Premio Nobel per la letteratura. Eduardo resta ancora oggi, assieme a Luigi Pirandello, Dario Fo e Carlo Goldoni, uno degli autori teatrali italiani più apprezzati e rappresentati all’estero.

Dalla nascita come figlio illegittimo mai riconosciuto del grande attore Eduardo Scarpetta all’infanzia con la sorella Titina ed il fratello Peppino, con cui costituirà il famoso trio del “teatro Umoristico De Filippo”, che conquisterà negli anni ’30 del Novecento i pubblici di tutta Italia, cui seguirà la rottura col fratello e la costituzione della propria compagnia, capace di regalare al pubblico commedie come “Filumena Marturano”, “Napoli milionaria”, “Questi fantasmi”, la vita di Eduardo scorre come su un palcoscenico tra successi, amori, tragedie familiari che si ripercuotono e vengono riprese dalla sua intensa scrittura drammaturgica e dal suo rigore di grande regista.

Giovedì 26 febbraio 2026, sempre al cinema Monviso ore 15,30 Roberto Audisio presenterà: “Il FAI: custode della bellezza. Viaggio tra arte e natura per riscoprire il patrimonio del Piemonte”.

Il “FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano” è una fondazione nazionale senza scopo di lucro, che da cinquant’anni opera per tutelare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

In questo incontro, la “Delegazione FAI di Cuneo” vi guiderà alla scoperta della missione e delle azioni concrete del FAI: “cos’è, cosa fa e come agisce”.

Attraverso un percorso ricco di immagini e filmati, vedremo come la Fondazione salva dall’abbandono luoghi unici, li restaura e li rende fruibili al pubblico, trasformandoli in presidi di cultura e sostenibilità.

Daremo un particolare risalto ai “Beni FAI in Piemonte”, esempi straordinari di come l’impegno collettivo possa riportare al loro antico splendore ville, castelli, e paesaggi naturali. Un’occasione per comprendere come ognuno di noi possa contribuire attivamente a tramandare l’eredità di bellezza e civiltà del nostro Paese, partendo proprio dal nostro territorio.