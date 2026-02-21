Il Coro Parrocchiale “Corde Sonore” di Roccaforte Mondovì vola a Roma: il 6 marzo l’anteprima per la comunità

Un traguardo prestigioso si profila all’orizzonte per il coro “Corde Sonore” di Roccaforte Mondovì. Il gruppo corale è stato infatti selezionato per partecipare al prestigioso “Concorso per il canto e la musica popolare”, che si terrà nella capitale i prossimi 14 e 15 marzo 2026.

Per celebrare questo importante momento e condividere con il territorio il lavoro svolto negli ultimi mesi, il coro invita l’intera cittadinanza a una serata evento che si terrà venerdì 6 marzo 2026 a Roccaforte Mondovì.

Un percorso di eccellenza

La preparazione per l'appuntamento romano sta impegnando i coristi in un percorso di studio intenso. Sotto la guida di professionisti del settore, i Rebel Bit, le prove settimanali sono state finalizzate al perfezionamento tecnico e interpretativo del repertorio popolare e liturgico, volto a valorizzare l'identità culturale del territorio su un palcoscenico nazionale.

Nonostante l’impegno agonistico, il coro non ha mai smesso di onorare la propria missione originaria: l’animazione e il servizio costante alla comunità locale, mantenendo vivo il legame profondo con le celebrazioni e i momenti di aggregazione di Roccaforte.

L’evento del 6 marzo

L’appuntamento di venerdì 6 marzo non sarà solo un concerto, ma un’anteprima esclusiva. Sarà l'occasione per presentare ufficialmente i brani che verranno eseguiti a Roma e per sensibilizzare la comunità sul valore culturale della musica popolare.

“Sentiamo forte la responsabilità di rappresentare il nostro paese e le nostre radici,” fanno sapere dal coro. “Vogliamo che questa serata sia un modo per ringraziare chi ci sostiene e per raccogliere tutto il calore dei nostri concittadini prima della partenza.”

L’evento avrà luogo presso la confraternita "Crusà" a Roccaforte Mondovì alle 21. L’ingresso è libero/aperto alla cittadinanza.