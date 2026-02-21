Monteu Roero, a passeggio nel borgo che è rimasto immune dalle leggi del tempo

Volete vivere esperienze meravigliose a metà tra storia e fantasia? Prego allora, Monteu Roero è il posto giusto per voi. L’associazione culturale e turistica Bel Monteu invita ad una serie di appuntamenti tra testimonianze inestimabili dell’epoca medievale e tradizioni contadine, che vi lasceranno senza fiato. Una meta senza dubbio originale, perché stiamo parlando di un territorio che strizza l’occhio ai siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

6 marzo Vija

Venerdì 6 marzo il pezzo forte è la Vija, tradizionale veglia piemontese, come quando, prima della radio e della tv, ci si trovava nei piccoli borghi, nelle stalle (ambiente ampio e dove non mancava il riscaldamento gratuito, fornito dagli animali...) a trascorrere le lunghe sere d'inverno. Dalle ore 21, nelle antiche scuderie del Castello, saranno protagonisti canzoni popolari, narrazione di storie e saperi contadini, musiche e canti curati da “Il tempo di sempre”. Durante la serata tisane e il tipico “Capiler” per tutti. Ingresso libero.

7 e 8 marzo “Roero: Donne e Fiori”

Sabato 7 marzo: ore 10 inaugurazione della Limonaia del Castello ed esposizione floreale con ingresso libero; ore 16, nella Sala della Musica del Castello va in scena “Il Medioevo dipinto di rosa”, storie al femminile di Cristina Quaranta; ore 17.30 presentazione del libro “La casetta degli amori tristi e non - Vol. 2” di Luisa Casetta. Gli eventi in Sala della Musica sono ad ingresso libero.

Domenica 8 marzo; dalle ore 10, nel parco del Castello, mostra mercato di fiori, piante ed attrezzature da giardinaggio a cura di Giovanni Ferrero con ingresso libero.

Sempre sabato 7 e domenica 8 marzo è possibile effettuare visite guidate al Castello per apprezzare ancora meglio le sue peculiarità. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 con ingresso gratuito per i minori di anni 6 e omaggio floreale a tutte le donne.

14 e 15 marzo “Roero: territorio di grandi Imperatori”

Sabato 14 marzo, alle ore 15, nella Sala della Musica del Castello, è in programma “La rocca della Masca”, incontro con l’autore Gianluca Soletti, che parlerà del romanzo ambientato nel Castello di Monteu Roero; alle ore 16 da non perdere “Calici e tesori”, mostra fotografica di monete di Asti con dibattito sulla zecca Astense dal XII al XVI secolo. Valutazione gratuita di numismatica a cura di Numismatic Advisor del dottor Marcello Manfredi e dello Studio numismatico del dottor Luca Oddone. Durante l’evento si potranno degustare vini tipici del Roero. Ingresso libero.

Domenica 15 marzo presso il Castello, dalle ore 10, giornata medievale con cavalieri, duelli e campo medievale a cura di Asti Buhurt. A tutti i visitatori assaggio di prodotti delle Distillerie Berta di Mombaruzzo (Asti); dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, visite guidate al Castello con ingresso gratuito ai bambini fino ai 6 anni e biglietteria in Castello. Avvertenza: l’accesso al Castello è esclusivamente pedonale, è severamente vietato accedere con auto e mezzi a motore.

Non è da meno in quanto a bellezza anche il resto del borgo, tutto da scoprire con i suoi angoli fioriti, la chiesa, le corti e i sentieri, rimasti immuni dalle leggi del tempo.

Info e prenotazioni 333.7678652 - 347.0587825 - belmonteu@libero.it - www.belmonteu.it