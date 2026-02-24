Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi incantano Alba con "Francesco"

Aldo Cazzullo & Angelo Branduardi, presentano, il 24 Marzo 2026 al Teatro Sociale di Alba, " Francesco", testi scritti da Aldo Cazzullo, il racconto si intreccia con le musiche di Angelo Branduardi, eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin. Lo spettacolo è organizzato dal Gruppo Anteprima di Alessandria, realtà impegnata nella promozione di appuntamenti culturali di alto profilo sul territorio nazionale.
Nel 2026 l’Italia celebra il suo santo patrono, “il più italiano dei santi”: San Francesco, morto 800 anni fa. Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano la storia del santo, anzi le storie. Il San Francesco della devozione: il lupo, la predica agli uccelli, le stimmate. Il San Francesco della storia: la conversione, la spoliazione, il rapporto con il Papa, la nascita dell’ordine, la crociata, l’incontro con il sultano. Il San Francesco poeta: il Cantico delle Creature I grandi francescani, dai terziari – Dante, Colombo – ai santi: Sant’Antonio, Padre Pio. Fino al primo Papa chiamato Francesco. Attraverso parole, musiche, immagini, torna la figura di un santo meraviglioso, e si ricostruisce un tassello prezioso dell’identità italiana.
Gli ultimissimi biglietti sono in vendita su Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/event/francesco-aldo-cazzullo-angelo-branduardi-teatro-sociale-20539668/. . Un'occasione imperdibile per vivere una serata di grande cultura, emozione e bellezza nel cuore di Alba.