 / Bra e Roero

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Bra e Roero | 24 febbraio 2026, 11:22

Corneliano d'Alba: "Alla fiera dei racconti" per famiglie

Domenica 1 marzo al Cinema Vekkio con Sasa Guadalupe, Claudio e Consuelo: narrazione, giochi e pupazzi per bambini e adulti

Corneliano d'Alba: &quot;Alla fiera dei racconti&quot; per famiglie

Un pomeriggio magico attende le famiglie di Corneliano d'Alba e dintorni. Domenica 1 marzo, dalle 15:30 alle 18:30, il Cinema Vekkio in Corso Riddone 3 ospiterà "Alla fiera dei racconti", evento pensato per intrecciare storie, canzoni e giochi condivisi.

Protagonisti saranno Sasa Guadalupe da Buenos Aires, Claudio e Consuelo di Alba, che guideranno i partecipanti in un percorso narrativo fatto di pupazzi, letture con volontarie della biblioteca e attività manuali. L'iniziativa, ad ingresso libero con offerta, si ripete in cicli così che tutti possano unirsi quando preferiscono, con spazi dedicati al gioco familiare e alla partecipazione attiva.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium