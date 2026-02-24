Corneliano d'Alba: "Alla fiera dei racconti" per famiglie

Un pomeriggio magico attende le famiglie di Corneliano d'Alba e dintorni. Domenica 1 marzo, dalle 15:30 alle 18:30, il Cinema Vekkio in Corso Riddone 3 ospiterà "Alla fiera dei racconti", evento pensato per intrecciare storie, canzoni e giochi condivisi.

Protagonisti saranno Sasa Guadalupe da Buenos Aires, Claudio e Consuelo di Alba, che guideranno i partecipanti in un percorso narrativo fatto di pupazzi, letture con volontarie della biblioteca e attività manuali. L'iniziativa, ad ingresso libero con offerta, si ripete in cicli così che tutti possano unirsi quando preferiscono, con spazi dedicati al gioco familiare e alla partecipazione attiva.