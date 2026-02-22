 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 22 febbraio 2026, 17:54

Racconigi: torna la "Cena delle Donne" della Croce Rossa Italiana

Venerdì 6 marzo la serata il cui ricavato sarà devoluto alle attività in campo sociale che il Comitato di Racconigi eroga sul territorio

Racconigi: torna la &quot;Cena delle Donne&quot; della Croce Rossa Italiana

Anche per quest’anno Area Sociale del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana ripropone la “Cena delle donne”, evento che mira a festeggiare la forza che ogni giorno il genere femminile dimostra. 

La cena si terrà venerdì 6 marzo presso il ristorante “Da Mosè”, in corso Principe di Piemonte 40 a Racconigi.

Il costo della cena è di 33 euro a partecipante e il ricavato sarà devoluto alle attività in campo sociale che il Comitato di Racconigi eroga sul territorio e in particolare alle famiglie bisognose.

Per prenotarsi, contattare entro il 4 Marzo contattando Ester Brignone (348/697.65.74). 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium