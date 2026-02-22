Racconigi: torna la "Cena delle Donne" della Croce Rossa Italiana

Anche per quest’anno Area Sociale del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana ripropone la “Cena delle donne”, evento che mira a festeggiare la forza che ogni giorno il genere femminile dimostra.

La cena si terrà venerdì 6 marzo presso il ristorante “Da Mosè”, in corso Principe di Piemonte 40 a Racconigi.

Il costo della cena è di 33 euro a partecipante e il ricavato sarà devoluto alle attività in campo sociale che il Comitato di Racconigi eroga sul territorio e in particolare alle famiglie bisognose.

Per prenotarsi, contattare entro il 4 Marzo contattando Ester Brignone (348/697.65.74).