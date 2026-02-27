Oggi, 87 anni fa, nascevano i vigili del fuoco: la cerimonia al Comando di corso De Gasperi a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Oggi, a Cuneo, si è celebrata la festa dei vigili del fuoco.

Qualcuno potrà chiedersi se siamo tornati indietro o abbiamo fatto un improvviso balzo in avanti fino al 4 dicembre, ma no, il calendario è corretto: oggi è il 27 febbraio, giorno in cui, per la prima volta da quest'anno, si festeggia la nascita del Corpo, istituito con il Regio Decreto n.333 del 27 febbraio 1939.

In questa giornata si celebra dunque la Festa della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che compie 87 anni. Una data simbolica, stabilita nel 2025 dal ministro dell'Interno Piantedosi.

La cerimonia si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di corso De Gasperi alla presenza del Prefetto e delle autorità civili, militari e religiose.

Dopo l'onore ai caduti accompagnato dall’alzabandiera e dal saluto del comandante provinciale Calogero Daidone, sono state consegnate le benemerenze al personale in servizio e in quiescenza.

La caserma resterà aperta al pubblico e soprattutto ai bambini, dalle 15 alle 17.30.