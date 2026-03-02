Al Lions Club Fossano, la serata degli Scambi giovanili premia le studentesse Bauducco e Cavagnero

In occasione della serata dedicata agli "Scambi giovanili", il Lions Club e il Leo Club Fossano e Provincia Granda hanno incontrato due studentesse vincitrici del concorso organizzato in collaborazione con il Liceo Ancina di Fossano.

Venerdì 28 febbraio la presidente del Lions Club Marina Mana ha accolto Angelica Bauducco, vincitrice dello scorso anno, che ha raccontato la sua esperienza in Finlandia, e Alessandra Cavagnero, che prossimamente partirà per la Norvegia.

Il service degli "Scambi giovanili", già attivo da tempo nel Distretto Lions 108Ia3, ha permesso a tanti ragazzi meritevoli che frequentano la scuola a Fossano di approfittare di un viaggio premio per incontrare coetanei in un paese straniero, sempre in totale sicurezza grazie all'accoglienza e all'accompagnamento garantiti dai soci Lions.

La giovane Angelica ha parlato con entusiasmo delle due settimane trascorse in famiglia e dell'ultima condivisa con tutto il gruppo di ragazzi presenti in Finlandia, radunati presso un campus sportivo. In particolare ha sottolineato che, pur essendo partita un po' titubante, si è sentita subito coinvolta senza essere sommersa dall'accoglienza ricevuta nelle case ospitanti, ambienti già collaudati e approvati dalle direttive lionistiche. Le attività spaziavano dallo sport alle visite di luoghi e città di particolare interesse, passando per giochi di società, momenti di confronto e l'occasione di stringere nuove amicizie, con un gruppo che la studentessa ha paragonato a una grande famiglia.

La giovane Alessandra sarà attesa per raccontare la sua esperienza al ritorno dal viaggio in Norvegia.