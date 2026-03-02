 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 02 marzo 2026, 11:16

Bra ospite d'onore alla Festa delle Violette in Provenza: il sindaco sfila a Tourrettes-sur-Loup

Domenica 1° marzo la delegazione braidese ha partecipato alla parata dei carri fioriti. Ad accompagnare il corteo la Banda musicale "Giuseppe Verdi"

Bra ospite d'onore alla Festa delle Violette in Provenza: il sindaco sfila a Tourrettes-sur-Loup

L’Amministrazione comunale di Bra è stata ospite, questo fine settimana, a Tourrettes-sur-Loup, in occasione della celebre Festa delle Violette organizzata dal Comune d’Oltralpe, legato alla Città della Zizzola da un Patto di amicizia. Nella giornata di domenica 1° marzo, su invito del Comune francese, il sindaco di Bra – insieme a rappresentanti dell’Amministrazione – ha sfilato con il primo cittadino e gli amministratori del centro provenzale. Ad accompagnare il corteo, in occasione della celebre parata di carri fioriti, la Banda musicale braidese “Giuseppe Verdi” diretta dal maestro Gianluca Montanaro, apprezzata per aver eseguito, oltre gli inni nazionali italiano e francese, diverse marce.

Siamo stati particolarmente lieti di poter partecipare a questo importante momento di promozione e festa insieme alla comunità di Tourrettes-sur-Loup ed esprimiamo il nostro vivo ringraziamento per la calorosa accoglienza ricevuta – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. È stata un’ulteriore occasione per riaffermare i legami di amicizia e stima reciproca, che si consolidano anche attraverso momenti di condivisione, autenticità e convivialità”.

Foto credit: Comune di Tourrettes-sur-Loup

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium