Sale delle Langhe, domenica 8 marzo una Giornata della Prevenzione gratuita

La prevenzione come primo strumento di tutela della salute. È questo l’obiettivo della Giornata della Prevenzione gratuita in programma domenica 8 marzo presso la Sala Polivalente di Sale delle Langhe, in via Roma 42, dalle 9.00 alle 12.30.

L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Mondovì, aperta a tutta la cittadinanza, offrirà la possibilità di sottoporsi gratuitamente a controlli e screening sanitari, con il supporto di medici e professionisti della salute, in un percorso strutturato e accessibile a tutti.

La mattinata si aprirà con un triage iniziale, che prevede l’accoglienza dei partecipanti e la misurazione della pressione arteriosa. In base ai primi dati raccolti, i medici indirizzeranno ogni utente verso gli screening specialistici più indicati.

All’interno dell’area analisi sarà possibile effettuare test rapidi per il controllo di colesterolo, glicemia ed emoglobina, mentre l’area cuore sarà dedicata all’esecuzione dell’elettrocardiogramma (ECG), fondamentale per la valutazione della salute cardiovascolare.

Non mancherà un’attenzione specifica al benessere del sistema nervoso grazie all’area neurologica, che offrirà una valutazione specialistica orientata alla prevenzione, e all’area odontoiatrica, dedicata allo screening del cavo orale.

Completa il percorso l’area di medicina generale, pensata per fornire orientamento alla salute, consigli su uno stile di vita sano e indicazioni per una corretta alimentazione, elementi chiave nella prevenzione delle principali patologie.