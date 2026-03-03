Giovedì 5 marzo alle ore 18, nella sala Arroyto di Palazzo Drago a Verzuolo, si presenta il libro “Lampedusa: una storia mediterranea”, scritto dal verzuolese Dionigi Albera, antropologo, docente universitario e direttore di ricerca del CNRS dell’Università di Aix-Marsiglia.
L’autore dialogherà con Roberto Dutto, collaboratore del settimanale diocesano cuneese La Guida e on Giovanni D’Ambrosio di “Mediterrean Hope”, che opera a Lampedusa e ora anche nel Saluzzese.
Interverrà anche Elena Pagnoni, operatrice sociale e collaboratrice della Caritas di Saluzzo.
L’evento è promosso dall’Anpi Verzuolo-Valle Varaita in collaborazione con la cooperativa Librarsi e col patrocinio del Comune di Verzuolo.
Durante la serata verranno affrontate le tematiche legate all’immigrazione, tra difficoltà ed integrazione.