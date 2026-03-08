Un ponte tra generazioni: l’Amministrazione Comunale di Beinette rende omaggio alle donne della Casa di Riposo

"Le donne sostengono la metà del cielo".

È questa la frase che accompagna gli omaggi floreali consegnati oggi, domenica 8 marzo, alle signore ospiti della casa di riposo "Casa Nostra" di Beinette.

A far visita alla struttura, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, a nome dell'intera amministrazione comunale, l'assessore Emmanuela Boggero e le consigliere Miranda Bongiovanni e Marta Dutto.



"​Quella odierna - spiegano - non è stata solo una visita formale, ma un incontro tra sguardi: un momento toccante e profondamente arricchente in cui un omaggio floreale e un piccolo pensiero sono diventati segni tangibili di una vicinanza che va oltre la semplice ricorrenza a calendario. L'omaggio floreale era accompagnato da un biglietto con la frase 'Le donnesostengono l'altra metà del cielo': citare questo antico proverbio significa riconoscere che, senza il pilastro femminile, il mondo non avrebbe equilibrio. Tra le mura di "Casa Nostra", quel "cielo" ha oggi i volti segnati dal tempo e le mani sapienti delle donne di ieri, che rappresentano per tutti noi una ricchezza inestimabile. Attraverso la condivisione di frammenti di vita, queste donne hanno restituito l'immagine di chi conosce bene i valori necessari per costruire il presente e il futuro: la forza di chi ha lavorato duramente senza pretese di riconoscimento, la realizzazione di sé nonostante i sacrifici fatti per amore della famiglia, la mitezza necessaria per coltivare rapporti di pace e l'incentivo a continuare a lottare, in modo silenzioso e dalle piccole cose, per garantire diritti e dignità alle generazioni odierne di figlie e nipoti".



​L'Amministrazione ringrazia queste ospiti e, con loro, tutte le donne della Comunità che con l'esempio quotidiano insegnano che la vera bellezza risiede nella resilienza, nella capacità di sorridere nonostante le fatiche e nella fierezza di contribuire a scrivere la storia.



"Omaggiare oggi queste donne - concludono dall'amministrazione - ha significato onorare le nostre radici più profonde, perché se oggi possiamo guardare in alto è proprio perché loro continuano, con la propria eredità morale, a sostenere con grazia e fermezza la nostra "metà del cielo".