Granda Games 2026 arriva a Cuneo: due giorni dedicati ai giochi da tavolo e di ruolo

Il 21 e 22 marzo arriva a Cuneo una nuova edizione di Granda Games, il principale evento dedicato al gioco da tavolo e di ruolo della provincia di Cuneo. La manifestazione si svolgerà presso l'Istituto Mons. Andrea Fiore, con ingresso da via Monsignor Secondo Bologna, e sarà aperta sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 18. L'ingresso e le attività proposte saranno completamente gratuite.

Granda Games è un evento pensato sia per gli appassionati sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo del gioco non digitale moderno. I visitatori potranno scegliere tra centinaia di giochi da tavolo e di ruolo messi gratuitamente a disposizione, con l'aiuto di volontari pronti a spiegare le regole e accompagnare i partecipanti nelle partite, senza la necessità di conoscere già i giochi.

L'iniziativa è organizzata dalla rete Granda Games, che riunisce 11 associazioni ludiche della provincia, e sarà resa possibile grazie al lavoro di oltre 60 volontari.

Durante il weekend sarà possibile partecipare a numerose attività: sessioni di giochi da tavolo dai pochi minuti alle svariate ore, giochi di ruolo dove vivere mirabolanti avventure, escape room per spremersi le meningi, dimostrazioni di Warhammer e pittura miniature, il quizzone di cultura generale dove mettersi alla prova e molte altre iniziative pensate per giocatori esperti, famiglie e curiosi.

Non mancheranno inoltre incontri con autori, content creator, influencer e ospiti del settore ludico, conferenze e momenti di approfondimento dedicati alla cultura del gioco. L'evento offrirà anche un'area ristoro con il food truck Vineria Vagabonda e uno spillatore mobile con birra Baladin, oltre alla presenza di stand di vendita e spazi dedicati alla scoperta del mondo del gioco in tutte le sue forme.

Granda Games nasce con l'obiettivo di promuovere il gioco come strumento di socializzazione, inclusione e aggregazione, offrendo uno spazio aperto a tutte le età dove incontrarsi, divertirsi e scoprire nuovi hobby.

Domenica pomeriggio ci saranno i saluti istituzionali e il passaggio di consegne: Granda Games è un evento itinerante e in quest'occasione scopriremo dove si terrà la prossima edizione, il Granda Games 2027.