Un pomeriggio per ascoltare l'ADHD, Lorenzo Bozzi e Jacopo Giana ospiti in biblioteca a Chiusa di Pesio

L’amministrazione comunale e la Biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa Pesio in collaborazione con le associazioni “Famiglie a Colori” e “ADHD Piemonte” organizzano un incontro con Lorenzo Bozzi e Jacopo Giana sabato 28 marzo alle ore 16,30. Lorenzo e Jacopo hanno scritto il primo “Mi sono distratto un attimo” edito Salani, il secondo “Le nuove avventure di Pinocchio” progetto ADHD Piemonte – Famiglie associate ODV, dove raccontano la loro quotidianità con menti che corrono veloci, pensieri che si accavallano, sensazione di essere sempre fuori posto. I due ragazzi porteranno le loro storie per parlare di punti di forza e di fatiche, di scuola, di identità e del diritto di ogni ragazzo di sentirsi capito.

Lorenzo descrive così il suo libro: “all’inizio il dubbio era solo <verifichiamo se scemo totale o soltanto un alieno di passaggio> e le ipotesi si sono concentrate sulla seconda che ho scritto. Per immaginarne una terza ci sono voluti anni (non pochi), forza di volontà (tanta), capacità di non scoraggiarsi e di non arrendersi (incalcolabile)</verifichiamo>”. Ecco, il mio rapporto con la scuola si può riassumere in questa frase. Proprio per tutti i Lorenzi del mondo, e siamo tantissimi, ho voluto raccontare la mia storia. Una storia di professori che si arrabbiano come un temporale forza 10, di stupidi bulli ma anche, e soprattutto, la storia di una famiglia meravigliosa.

Jacopo ha scritto ed illustrato il suo libro a soli 10 anni, oggi ne ha 16 e quel libro, nato da una fantasia vivace, una penna instancabile e da una mente che non si ferma mai, arriva alla sua presentazione. La sua è una mente ADHD caratteristica che non lo ha frenato, ma al contrario ha alimentato la sua creatività inesauribile. Con un mondo interiore ricchissimo ed una sensibilità autentica e potente ha dato vita ad un'avventura originale ispirandosi al romanzo di Collodi e al suo protagonista Pinocchio, un burattino senza fili per raccontare cosa significa muoversi in un mondo che non sempre capisce il tuo ritmo.

Un pomeriggio per ascoltare l'ADHD con un confronto aperto a famiglie, ragazzi, insegnanti e chiunque voglia capire meglio questo mondo da chi lo vive da dentro.

La giornata sarà moderata da Sara Castello pedagogista ed educatrice professionale.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0171-735514.