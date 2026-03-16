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Scuole e corsi | 16 marzo 2026, 11:27

Torre Mondovì: le liceali della 5ªB Rondine presentano la ricerca "Come i giovani vedono la vita nei piccoli paesi"

Venerdì sera al centro del paese i risultati dell'indagine del Liceo Scienze Umane. Il 21 marzo giornata conclusiva del progetto sulla rivitalizzazione dei centri minori

Un momento della presentazione del progetto della della 5ªB del Liceo delle Scienze Umane a Torre Mondovì

Un momento della presentazione del progetto della della 5ªB del Liceo delle Scienze Umane a Torre Mondovì

Venerdì sera, a Torre Mondovì, le studentesse della classe 5ªB Rondine del Liceo delle Scienze Umane hanno illustrato i risultati di un'approfondita ricerca sulla percezione giovanile della vita nei piccoli centri abitati. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle associazioni locali, partner attivi di questo progetto sviluppato negli ultimi mesi attraverso una collaborazione particolarmente fruttuosa.

L'indagine rappresenta il primo step del progetto inserito nel Percorso Ulisse, programma distintivo della sezione Rondine. La classe ha scelto di focalizzarsi sul tema cruciale della rivitalizzazione dei centri minori, un argomento di stringente attualità per il territorio.

Il percorso non si conclude con questa presentazione: sabato 21 marzo, sempre a Torre Mondovì, è in programma una giornata evento che combinerà momenti di festa e attività partecipative, coronamento di questo importante lavoro di ricerca e sensibilizzazione sul futuro delle piccole comunità.

cs

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