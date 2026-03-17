Dopo più di un anno e mezzo, si smonta l'imponente cantiere tra corso Nizza e corso Giolitti

È ormai giunto alla fase conclusiva il cantiere che, dall’agosto 2024, ha interessato l’edificio privato all’angolo tra corso Giolitti e corso Nizza, a Cuneo.

E' in corso proprio in queste ore il completamento dello smontaggio dell’impalcatura che per oltre un anno e mezzo ha avvolto il palazzo. Nei prossimi giorni è prevista anche la rimozione della gru, segnando di fatto la chiusura dell’intervento.

I lavori hanno registrato un prolungamento rispetto alle tempistiche iniziali: secondo quanto appreso, lo smontaggio era infatti previsto già per febbraio 2025.

L’intervento, realizzato nell’ambito dei vari Bonus, ha riguardato il rifacimento del tetto e dei balconi, oltre al lavaggio della facciata, che si presenta ora rinnovata, chiara e luminosa.

Con la conclusione del cantiere, tornano finalmente alla piena visibilità anche le numerose attività commerciali al piano strada, rimaste penalizzate dalla lunga presenza delle strutture per oltre diciotto mesi.

Con la fine del cantiere dall'altro lato della strada, il palazzo Ex Ubi, in corso di rifacimento totale, la zona ne uscirà ampiamente qualificata.

Non si sa se all'interno di una piazza rimessa a nuovo.

Quella partita è legata all'esito del ricorso al Consiglio di Stato sul mantenimento - o abbattimento - dei cedri. La risposta è attesa per il 25 giugno. Ma potrebbe essere troppo tardi.