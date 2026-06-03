Cuneo, magia e musica in piazza Europa

Due nuovi appuntamenti in programma per l’iniziativa “Facciamo vivere Piazza Europa!” promossa dai gruppi Di Piazza in Piazza e SOS cedri.

Dopo il laboratorio di riciclo creativo, la domenica di danze occitane ad aprile e l’incontro con il professor Domenico Sanino di maggio, venerdì 5 giugno, alle ore 17, appuntamento con lo spettacolo di magia “Illusioni in Musica”, di Maga G e Zara. Uno show per grandi e piccoli in cui i giochi di prestigio di Maga G si mescolano alle musiche originali eseguite dal vivo di Zara.

Sabato 13 giugno si terrà poi una festa per celebrare la conclusione ufficiale della vicenda dei cedri di piazza Europa. Appuntamento dalle 16 con la banda irriverente, composta da Elia (Paolo Acchiardi), chitarra e voce, Carlo Chirio, basso e coro e CisKo Giavelli, batteria e cori. Un trio tutto cuneese con oltre 20 anni d’esperienza.

L’intenzione dei gruppi promotori dell’iniziativa è quella di rendere viva la piazza con pomeriggi dedicati a grandi e piccoli per giocare, imparare e divertirsi sotto l’ombra amica dei cedri.