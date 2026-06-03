Vicoforte si prepara per "Florete flores"

A Vicoforte, questo fine settimana, torna “Florete flores”: un weekend tra botanica, grandi omaggi letterari e cucina con i fiori.

lo straordinario scenario del Santuario di Vicoforte farà da cornice a “Florete Flores – L’arte dei fiori e delle piante”.



La storica manifestazione, che quest’anno si sviluppa attorno al filo conduttore “Dove la natura incontra la storia”, propone due giorni fitti di appuntamenti capaci di intrecciare botanica, cultura, tradizioni locali e alta gastronomia.



Aperto al pubblico dalle ore 9:00 al tramonto, l’evento intende valorizzare uno dei luoghi più affascinanti del Piemonte e, al contempo, rendere omaggio alla figura di Giorgio Bonelli, celebre medico e botanico vicese del XVIII secolo, a cui è dedicata l'accurata ricostruzione dell'orto botanico storico.



Per l’intero fine settimana, i visitatori potranno esplorare l'area espositiva dedicata a vivaisti, collezionisti, piante aromatiche e ornamentali, botanica storica e xiloteca. Ad arricchire l'offerta ci penserà l’area ristoro “Fior di Pro Loco”, una vera e propria rassegna enogastronomica pensata per far scoprire i piatti e le specialità della tradizione locale.

Il ricco programma culturale prevede l’intervento dell’architetto Gian Franco Somà dedicato alla figura di Giorgio Bonelli, gli approfondimenti del professor Luigi Dotta sulla ricerca delle acque e dei campi magnetici terrestri, l’incontro con Alessandro De Mitri sul tema delle piante e dei fiori nella letteratura e nell’arte, la testimonianza dell’erborista Giuseppe Bertelli Motta sui suoi viaggi di ricerca botanica in Africa e Sud America e l’appuntamento con l’Associazione Artesane dedicato a “Le meraviglie delle betulle”.



Tra gli appuntamenti più attesi la presenza del giornalista gastronomico e storyteller Claudio Porchia, da anni impegnato nella divulgazione della cultura dei fiori eduli e del loro utilizzo in cucina. Domenica 7 giugno, alle ore 15, Porchia proporrà l’intervento “Libereso, il giardiniere, un viaggio tra letteratura e natura ispirato alla figura di Libereso Guglielmi, il celebre e indimenticato giardiniere della famiglia Calvino ed alle ore 16, condurrà lo show cooking dello chef Daniele Gambaro, dedicato all’utilizzo gastronomico delle erbe e delle essenze naturali. Sarà l’occasione per scoprire come petali, erbe spontanee e fiori commestibili, oggi sempre più apprezzati dalla ristorazione contemporanea, non siano semplici decorazioni, ma veri e propri ingredienti capaci di arricchire le ricette con aromi, colori e suggestioni inaspettate.



A completare la manifestazione saranno i laboratori didattici per adulti e bambini, le attività creative dedicate alla colorazione dei tessuti con pigmenti naturali ricavati dai fiori, i momenti musicali organizzati dalla Pro Vicoforte e la rassegna enogastronomica allestita nell’area “Fior di Pro Loco”.