A Niella Tanaro è iniziata la fioritura della Nigella

Sabato 13 giugno Niella Tanaro ospiterà la 5ª Festa della Nigella, appuntamento ormai consolidato e molto atteso dalla comunità locale, organizzato dall’Nigella ODV. Una giornata che unisce natura, cultura, volontariato e convivialità, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità, coinvolgendo cittadini, famiglie e visitatori.

Il programma prenderà il via alle ore 16:00 con il ritrovo presso il Campo Sperimentale, luogo simbolo delle attività dell’associazione e cuore della coltivazione e della ricerca sulla nigella.

Alle 16:30 seguirà una camminata ecologica guidata dai volontari dell’associazione, momento centrale dello spirito della manifestazione. Attraverso il percorso naturalistico, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del paesaggio locale, delle messicole e delle peculiarità ambientali del territorio. La camminata rappresenta anche un’occasione per valorizzare concretamente l’impegno dei volontari, che durante l’anno dedicano tempo ed energie alla tutela dell’ambiente, alla manutenzione delle aree coltivate e alla promozione culturale del territorio di Niella Tanaro.

Il momento centrale dell’edizione 2026 sarà dedicato alla cultura: alle ore 17:00 circa si terrà la presentazione del libro Inter Segetes Nigella, un’opera che racconta la storia del territorio, la cerealicoltura e la cultura alimentare del Monregalese. L’incontro vedrà la partecipazione di alcuni autori e studiosi che hanno contribuito alla realizzazione del volume. Sarà un’occasione di dialogo e approfondimento, capace di restituire al pubblico il valore di un lavoro di ricerca che affonda le radici nella storia locale ma guarda al futuro.

A partire dalle ore 19:00, spazio come sempre alla convivialità con “Pizza alla Nigella!”, momento dedicato al gusto e alla socialità, con la proposta della pizza alla nigella e una selezione di bevande e birre artigianali. Il servizio sarà curato in collaborazione con realtà del territorio, a conferma di una rete locale sempre più attiva.

La serata sarà accompagnata da musica dal vivo, per creare un’atmosfera accogliente e coinvolgente, adatta a tutte le età.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Niella Tanaro e è realizzata con il supporto del CSV Società Solidale.