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Scuole e corsi | 19 marzo 2026, 15:18

Docente braidese in Germania per job shadowing Erasmus+

La prof.ssa Simona Gili del Liceo Giolitti Gandino di Bra a Bochum con un gruppo piemontese: focus su sostenibilità, clima e innovazione didattica

Docente braidese in Germania per job shadowing Erasmus+

Partita lunedì 16 marzo diretta a Bochum, città della Germania nella regione settentrionale della Renania, facente parte della conurbazione della Regione della Ruhr, per una mobilità individuale Erasmus+ di job shadowing nell’ambito del consorzio gestito dall’USR di Torino, la prof.ssa Simona Gili del Liceo Giolitti Gandino di Bra, si è unita al gruppo di dieci docenti provenienti da differenti scuole superiori del Piemonte. 

L’attività di job shadowing sarà caratterizzata dalla visita a tre scuole differenti, per l’osservazione in particolare dell’attività didattica. Le tematiche affrontate saranno la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici, innovazione didattica e organizzazione della comunità europea. Un’ottima opportunità per osservare nuove metodologie didattiche, confrontarsi con colleghi internazionali e arricchire il proprio bagaglio culturale. 

Un’esperienza che permette di crescere, migliorarsi e costruire ponti tra culture diverse.

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