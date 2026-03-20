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Attualità | 20 marzo 2026, 10:38

Aperte le iscrizioni al Nature Summer Camp 2026 “Dentro alla natura” di Sant’Anna di Valdieri

Esperienza gratuita per ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni nel cuore delle Alpi Marittime. Iscrizione online entro il 15 aprile

Aperte le iscrizioni al Nature Summer Camp 2026 “Dentro alla natura” di Sant’Anna di Valdieri

Sono aperte le iscrizioni al Nature Summer Camp 2026 “Dentro alla natura” di Sant’Anna di Valdieri, un’esperienza immersiva completamente gratuita per ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni nel cuore delle Alpi Marittime da vivere insieme alle guide del Parco, al personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime e alla comunità del territorio. 

Da martedì 30 giugno a venerdì 3 luglio, quattro giorni e tre notti in tenda nella natura per conoscere nuovi amici e partire insieme a guide esperte alla scoperta delle montagne, della natura e della cultura materiale e immateriale del Parco. La collaborazione con l'Ecomuseo della segale permetterà infatti di incontrare la comunità locale di Sant'Anna - unico centro abitato tutto l'anno all'interno dei confini del Parco - e di condividere con le persone del posto tempo e saperi: ci sarà l'occasione per ascoltare storie vere dalla viva voce dei protagonisti durante una veglia serale e di mettere le mani in pasta per preparare il pane da cuocere insieme al forno comunitario. 

Per partecipare basta compilare e inviare il modulo di iscrizione online entro il 15 aprile. Il modulo è compilabile sul sito www.giovaniwannabe.it/progetto/camp/

Il camp è un’esperienza di digital detox in cui l'utilizzo di dispositivi digitali sarà limitato per poter apprezzare al meglio la bellezza dell'essere qui e ora in un luogo meraviglioso, insieme ad altre persone con interessi affini, ad assaporare il tempo passato insieme camminando, osservando le stelle, immergendosi nel bosco o specchiandosi in un lago alpino, impastando e cuocendo il pane, ascoltando musica dal vivo o racconti del passato o ancora assistendo a uno spettacolo teatrale. Ovviamente l'obiettivo non è quello di condannare la tecnologia, ma promuoverne un uso consapevole per contrastare la dipendenza e la Fomo (paura di restare tagliati fuori perché offline). Gli effetti collaterali saranno un maggiore benessere psicofisico, migliore concentrazione, aumento del numero e della qualità delle relazioni in presenza e un equilibrio sano tra vita online e offline.

Ragazze e ragazzi dormiranno in tende montate presso la Casaalpina, che mette a disposizione servizi igienici e spazi interni in caso di necessità, oltre a fornire colazione, pranzo e cena. Il camp è gratuito grazie all’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” nel cui ambito è stato realizzato il progetto “Cuneo per i giovani – CUXGIÓ”, ma i posti sono limitati.

Il Nature Summer Camp 2026 è una proposta all'interno del progetto Generazione ora - Cuneo per i Giovani 15-34 del Comune di Cuneo e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo della Regione Piemonte e la collaborazione con Comune di Boves, Aree Protette Alpi Marittime, Parco Fluviale Gesso e Stura, Comitato di quartiere Cuneo Centro, Fondazione Wellfare Impact, Noau officina culturale, HAND - Have A Nice Day, Bottega di storie e di parole, Associazione Nuovo Corso Giolitti, Associazione culturale 1000miglia, Liceo Classico e Scientifico Statale "S. Pellico-G. Peano", Liceo "E. De Amicis", Consulta Giovanile del Comune di Cuneo, Consulta Provinciale degli Studenti, ANCI Piemonte, ALI – Autonomie Locali Italiane del Piemonte.

cs

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